« Jubilä », Leïla Martial Jardin de Verre Cholet, vendredi 19 avril 2024.

« Jubilä », Leïla Martial La vocaliste Leïla Martial plonge dans le bain des émotions avec une spontanéité rare. Dans sa robe de nymphe, elle explore les sons tous azimuts et convoque toutes les voix en une. Vendredi 19 avril, 20h30 Jardin de Verre Payant, sur réservation

Début : 2024-04-19T20:30:00+02:00 – 2024-04-19T21:40:00+02:00

SOLO POUR VOCALISTE

Avec ce solo musical et clownesque, la vocaliste Leïla Martial plonge dans le bain des émotions avec une spontanéité rare. Dans sa robe de nymphe, créature antique et joueuse à la fois, clown-enfant et femme lyrique, elle explore les sons tous azimuts et convoque toutes les voix en une. Nourrie de ses voyages chez les Tziganes et les Pygmées, cette création rassemble ses propres compositions et des arrangements de pièces classiques ou baroques.

Récompensée entre autres par l’Académie du jazz et les Victoires du jazz 2020, Leïla Martial est la révélation de la scène vocale française de ces dernières années. Singulière et multiple, elle conjugue avec brio poésie et groove tout en visitant ses territoires intérieurs. Une formidable rébellion sonore, très intime, jubilatoire, à laisser sans voix !

Solo pour vocaliste multi-timbrée

Vendredi 19/04 | 20h30

Tout public

De 10 € à 20 € (pour connaître le détail des tarifs, rendez-vous sur notre site Internet)

À l’accueil/billetterie du Jardin de Verre

Par téléphone au 02 41 65 13 58

Sur le site Internet : https://www.jardindeverre.fr

© Jeff Humbert