Le lundi 11 octobre 2021

de 20h à 22h

payant

Générations Piazzolla Bandonéoniste et compositeur, Astor Piazzolla a envoûté des générations d’aficionados de cet art exigeant. Les compositions qu’il a écrites à Paris en 1954, sont les premières pierres de l’édifice de ce qu’il définira comme le « tango nuevo ». Captivante, universelle, tantôt fougueuse, tantôt mélancolique, la musique d’Astor Piazzolla est indéniablement synonyme pour les musiciens de ce renouveau du tango, la référence par excellence. Cette musique a bercé l’adolescence de nombreux artistes pour s’ancrer dans leur vécu. Juanjo Mosalini réunit ici deux générations de musiciens qui partagent la connaissance de l’oeuvre de créateur et d’interprète de Piazzolla pour restituer les sons au plus près de son esprit ou pour s’en servir comme tremplin d’un nouveau souffle. Une soirée à vivre et à partager autour d’une passion commune. DIRECTION MUSICALE Juanjo Mosalini

AVEC : JUANJO MOSALINI, WILLIAM SABATIER, CARMELA DELGADO, LYSANDRE DONOSO BANDONÉONS

ÉMILIE ARIDON-KOCIOŁEK, IVO DE GREEF PIANOS

CYRIL GARAC, AURÉLIE GALLOIS, MATHIAS NAÓN VIOLONS

GERSENDE PÉRINI VIOLONCELLE

LUCAS EUBEL FRONTINI, LEONARDO TERUGGI CONTREBASSES

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet Paris 75001

