Juanjo Corbalán Quartet, la musique paraguayenne au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris, vendredi 26 avril 2024.

Le vendredi 26 avril 2024

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 26 avril 2024

de 19h30 à 20h30

.Public adultes. payant

Tarif en ligne : 20 à 25 euros

Tarif sur place : 23 à 28 euros

Concert jazz, compositions, musique paraguayenne

Le quartet rassemble et sauve les sons de la musique populaire paraguayenne. Guidé par Juanjo Corbalán à la harpe, les musiciens combinent les rythmes traditionnels des musiques paraguayennes, latino-américaines et le jazz.

Juanjo Corbalán et son quartet ont remporté le premier prix du « Dutch Harp Festival » en 2022, un événement qui rassemble des harpistes du monde entier.

Juanjo Corbalán : harpe paraguayenne

Lara Barreto : saxophones alto & soprano

Víctor Álvarez : piano

Sebastián Ramírez : batterie, percussions

38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/150

38riv