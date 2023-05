Le Grand Bleu en Ciné-Concert LA PINEDE GOULD, 22 juillet 2023, JUAN LES PINS.

Le Grand Bleu en Ciné-Concert LA PINEDE GOULD. Un spectacle à la date du 2023-07-22 à 21:00 (2023-07-22 au ). Tarif : 52.0 à 85.0 euros.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS (L-R-21-11645/13065) présente LE GRAND BLEUEn ciné-concertLe 11 mai 1988, Le Grand Bleu de Luc Besson sortait au cinéma. Pour célébrer les 30 ans du film, deux représentations exceptionnelles ont eu lieu à La Seine Musicale en mai 2018 (complet). Fort de ce premier succès, le ciné-concert du Grand Bleu a pu partir en tournée en France, Belgique et Suisse en 2022. Au total plus de 70.000 spectateurs ont déjà assisté à ce fabuleux spectacle. Pour prolonger l’aventure et célébrer les 35 ans du film culte de Luc Besson, Eric Serra et ses musiciens sont heureux d’annoncer 3 concerts cet été, dans des lieux prestigieux, à la belle étoile. Ils nous invitent à redécouvrir cette œuvre incontournable du cinéma français, qu’ils interprètent sur scène à l’identique pendant la projection du film, pour une expérience immersive exceptionnelle. Bande originale de tous les superlatifs (Victoire puis César de la meilleure musique de film, nombreux disques d’or et platine avec plus de trois millions d’exemplaires vendus …), la musique d’Eric Serra retranscrit parfaitement les sentiments les plus profonds du héros du film, Jean-Marc Barr dans le rôle de Jacques Mayol, mais également ses sensations lors des plongées. La musique est un vecteur d’émotions et Eric Serra l’a bien compris en offrant au public ses meilleures partitions. Jamais une bande originale de film n’aura eu autant d’âme que dans Le Grand Bleu. Eric Serra

Votre billet est ici

LA PINEDE GOULD JUAN LES PINS 10 Boulevard Ardisson Alpes-Maritimes

52.0

EUR52.0.

Votre billet est ici