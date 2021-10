Juan Diego Flórez / Vincenzo Scalera Philharmonie de Paris, 3 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 3 décembre 2021

de 20h30 à 22h30

payant

Subtil assortiment d’airs d’opéras et de lieder pour ce récital exceptionnel de Juan Diego Flórez, célébré sur toutes les grandes scènes du monde et bénéficiant, en Vincenzo Scalera, d’un accompagnateur hors-pair.

Cela fait près de quinze ans que Juan Diego Flórez enchante la scène internationale dans les emplois de jeune premier : sa voix claire, aux aigus éclatants et au legato suave, a prêté ses accents au Rodolfo de La Bohème, au prince charmant de La Cenerentola ou encore au paysan ingénu de L’Élixir d’amour. Nous le retrouvons au firmament de son art pour une soirée où sa virtuosité belcantiste brille une nouvelle fois dans des airs de Rossini et Bellini, mais se coule également dans l’art de Massenet, Beethoven ou Richard Strauss. Brio des airs d’opéra, intimité poétique du lied : c’est leur complémentarité et leurs affinités secrètes, bien plus que leur opposition, que vient révéler un récital où le ténor péruvien est escorté, en la personne de Vincenzo Scalera, par un maître de l’accompagnement ayant officié, à la Scala de Milan, aux côtés de Claudio Abbado ou Carlos Kleiber.

Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

Concerts -> Classique

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)



Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22696 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis

Concerts -> Classique Musique

Date complète :

2021-12-03T20:30:00+01:00_2021-12-03T22:30:00+01:00