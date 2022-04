Juan Carmona Trets, 23 juillet 2022, Trets.

Juan Carmona Château des Remparts Boulevard Etienne Boyer Trets

2022-07-23 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-23 22:15:00 22:15:00 Château des Remparts Boulevard Etienne Boyer

Trets Bouches-du-Rhône Trets

Gitan français d’origine andalouse, natif de Lyon, fidèle à la région d’Aubagne d’où il vit sa passion (et où il dirige son festival des Nuits Flamencas), le guitariste a été récompensé de nombreux prix et distinctions et jouit d’une grande réputation en Espagne comme dans le monde…

Juan Carmona est un cas atypique dans le flamenco moderne.

culture@ville-de-trets.fr +33 4 42 61 23 78 http://trets.fr/

Gitan français d’origine andalouse, natif de Lyon, fidèle à la région d’Aubagne d’où il vit sa passion (et où il dirige son festival des Nuits Flamencas), le guitariste a été récompensé de nombreux prix et distinctions et jouit d’une grande réputation en Espagne comme dans le monde…

Château des Remparts Boulevard Etienne Boyer Trets

dernière mise à jour : 2022-04-01 par Office de Tourisme de Trets Provence Tourisme / Office de Tourisme de TretsProvence Tourisme / Office de Tourisme de Trets