LE TRITON, le mardi 29 juin à 20:30

Reconnu comme l’une des plus grandes figures du flamenco, Juan Carmona collectionne les prix internationaux et les tournées à travers le monde. Créatif et curieux, sa soif d’apprendre semble insatiable et l’amène à ce qu’il est aujourd’hui : l’un des meilleurs guitaristes de sa génération. Les pieds dans la terre de ses ancêtres et la tête dans la modernité, tel est Juan Carmona : intemporel, insaisissable, indéniablement flamenco. Accompagné de son quintet, Juan Carmona livre une lecture ardente et moderne d’un flamenco jazz libre de fioritures qui forge sa spécificité. « Juan Carmona apparaît aujourd’hui par sa fluidité mélodique, la richesse de ses conceptions harmoniques, la fougue et la précision de son sens rythmique comme le guitariste dont le flamenco avait besoin après la disparition du grand Paco de Lucia. » Jazz Mag « Le maestro de la guitare flamenca manie parfaitement les contrastes et sait fédérer les esprits en fusion autour de ses rythmiques sophistiquées. » Télérama

Tarif E (20€, 15€, 12€, 8€)

En partenariat avec Nomades Kultur

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-29T20:30:00 2021-06-29T21:30:00