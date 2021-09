Juan Carmona Club Convergences 1,Place Evariste Gras, 29 octobre 2021, La Ciotat.

Club Convergences 1, Place Evariste Gras, le vendredi 29 octobre à 21:00

Plébiscité par les plus grandes figures du flamenco, Juan Carmona vagabonde sur les chemins aériens du duende. Au croisement entre modernité musicale et traditions flamencas les plus anciennes et les plus vivantes d’Andalousie, Juan Carmona est un novateur, un des maillons les plus vaillants de sa génération. Juan Carmona: Guitare Paco Carmona: 2eme Guitare El Bachi: Basse Isidro Suarez: Percussions Domingo Patricio: Flûte/Clavier Ouverture des portes à 20h Entrée 10€ De 20h à 20h30: 1/4h ciotaden entrée à 5€ sans condition Pass sanitaire Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles. En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne.

