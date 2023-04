Les Traces des Romains à Bosanska Posavina JU Centar za kulturu, Gradacac, Bosna i Hercegovina, 13 mai 2023, Gradačac.

Les Traces des Romains à Bosanska Posavina Samedi 13 mai, 19h30 JU Centar za kulturu, Gradacac, Bosna i Hercegovina

Présentation de l’héritage matériel des Romains dans la région de Bosanska Posavina

JU Centar za kulturu, Gradacac, Bosna i Hercegovina Gradacac, Gradačac 76250 Tuzla Canton Federation of Bosnia and Herzegovina 38735817425 http://radiogradacac.ba/ Gradacac est une ville située au centre d’une municipalité éponyme, au Nord-Est de la Bosnie-Herzégovine. La ville se situe sur les flancs de la montagne Majevica, à une altitude de 129 mètres. Elle est dominée par la tour d’Husein Gradascevica, mieux connu sous le nom de Gradina, marque déposée et symbole reconnaissable de la ville. C’est une région riche et l’un des plus grands centres de production et d’affaire de Bosnie-Herzégovine. Parking, accès en voiture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

©Zoran Matkić