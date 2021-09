jsdfkl Alhambra, 16 septembre 2021, Genève.

jsdfkl

Alhambra, le jeudi 16 septembre à 20:00

L’idée de cette création (originelle?) est née d’un AMR jazz festival qui fête ses quarante années. Ce projet consiste dans la rencontre inusuelle de deux saxophones et deux guitares. Veut-il pervertir les cheminements traditionnels (de l’idée de jazz en soi ?!), combinant ainsi l’improvisation libre (d’où le sigle complètement aléatoire : « jdsfkl ») et la composition vers des horizons improbables ? Aux coups de gueule de « who knows !? » on y arrive, peu à peu… et quasi surement ! En collaboration avec La Bâtie-Festival de Genève Gregor Vidic, saxophone ténor, saxophone soprano Roberto Pianca, guitare électrique Sandra Weiss, saxophone alto Florian Stoffner, guitare électrique

CHF 40.- (plein tarif) CHF 25.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 20.- (titulaires de la carte 20 ans)

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie !

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T20:00:00 2021-09-16T21:00:00