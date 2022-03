JSA VOSTFR (CYCLE CORÉEN) Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

JSA VOSTFR (CYCLE CORÉEN) Centre d’art et de Culture, 15 avril 2022, Meudon. JSA VOSTFR (CYCLE CORÉEN)

Centre d’art et de Culture, le vendredi 15 avril à 20:30

A la suite d’une fusillade dans la Zone Commune de Sécurité séparant les deux Corée, deux soldats de l’armée nord-coréenne sont retrouvés morts. Cette affaire donne lieu à un incident diplomatique entre les deux pays. Afin que la situation ne dégénère pas, une jeune enquêtrice suisse est chargée de mener les auditions des soldats qui étaient en poste. Que s’est-il vraiment passé, ce soir-là, entre les soldats des deux Corée, dans la Zone Commune de Sécurité ? drame/thriller de park chan-wook avec lee byung-hun… coree – 2000 – 1h50 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T20:30:00 2022-04-15T22:20:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Centre d'art et de Culture Meudon Departement Hauts-de-Seine

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

JSA VOSTFR (CYCLE CORÉEN) Centre d’art et de Culture 2022-04-15 was last modified: by JSA VOSTFR (CYCLE CORÉEN) Centre d’art et de Culture Centre d'art et de Culture 15 avril 2022 Centre d'art et de culture Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine