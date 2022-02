JS Bach – 6 suites pour violoncelle Saint-Valery-sur-Somme, 30 avril 2022, Saint-Valery-sur-Somme.

JS Bach – 6 suites pour violoncelle Saint-Valery-sur-Somme

2022-04-30 – 2022-04-30

Saint-Valery-sur-Somme Somme

Nous avons rencontré Augustin Guenand dans l’Allier, dans la petite église de Sainte-Hilaire. Son approche du public, sa musique, son corps à corps avec l’instrument, ses invitations sans prétention à la découverte nous ont touchés. Aussi nous l’avons immédiatement invité “à la maison”, pour une carte blanche.

Son parcours : originaire de Touraine, Augustin Guénand est diplômé du CNSMD de Lyon dans la classe d’Yvan Chiffoleau, il a travaillé avec les plus grands artistes et pédagogues de l’école française du violoncelle tels que Philippe Muller, Xavier Gagnepain, Jérôme Pernoo ou encore Ophélie Gaillard. Il est également diplômé de l’Académie Chigiana de Sienne où il a reçu l’enseignement d’Antonio Meneses en 2013. Attaché depuis toujours à la musique de chambre, il s’est perfectionné dans ce domaine auprès d’interprètes reconnus parmi lesquels le Trio Wanderer, le Quatuor Ebène, Claire Désert, Yovan Markovitch, Luc-Marie Aguera et Emmanuel Strosser. Augustin a eu l’opportunité de se produire notamment au Festival de La Roque-d’Anthéron, Salle Gaveau (Paris), Salle Molière (Lyon), ou sur France Musique. En 2015, Augustin se distingue en demi-finale du concours international de musique de chambre de Melbourne (Australie). Il s’investit dans le domaine de la création contemporaine avec des compositeurs comme Franck Krawczyk et Thierry Escaich.

Programme 6 suites de Jean-Sébastien Bach

+33 6 32 60 16 59 https://www.latroupesoliles.fr/

