JRPJEJ

2022-07-15 19:30:00 19:30:00 – 2022-07-15 20:30:00 20:30:00 Aujourd’hui en exil, cette formation originaire de Circassie – région dépeuplée de ses habitants par les troupes russes au milieu du XIXe s. – est allée puiser au sein de sa propre tradition la tension sonore du black metal, du noise ou de l’ambient. Avec leur musique post-trad purement acoustique, ils signent le son du nouvel underground de la diaspora circassienne ! Pour sa 27e édition, le festival Les Suds, à Arles accueille JRPJEJ. +33 4 90 96 06 27 https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/jrpjej-8404 Aujourd’hui en exil, cette formation originaire de Circassie – région dépeuplée de ses habitants par les troupes russes au milieu du XIXe s. – est allée puiser au sein de sa propre tradition la tension sonore du black metal, du noise ou de l’ambient. Avec leur musique post-trad purement acoustique, ils signent le son du nouvel underground de la diaspora circassienne ! dernière mise à jour : 2022-05-06 par

