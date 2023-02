Jérémy Ferrari – Anesthésie Générale PALAIS DES CONGRES DE TOURS TOURS Catégorie d’Évènement: Tours

Jérémy Ferrari – Anesthésie Générale PALAIS DES CONGRES DE TOURS, 10 février 2023 00:00, TOURS. Jérémy Ferrari – Anesthésie Générale Jérémy Ferrari. De 2023-02-10 à 2024-03-10 20:00. Tarif : 37.0 41.0 euros PALAIS DES CONGRES DE TOURS TOURS 37000 . (R-2021-003472) CHEYENNE PRODUCTIONS, EN ACCORD AVEC DARK SMILE PRODUCTIONS, PRESENTE JEREMY FERRARI ANESTHESIE GENERALEL’HUMORISTE EST DE RETOUR SUR SCÈNE POUR PORTER SON REGARD, TOUJOURS AUSSI PROVOCATEUR, SUR NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ… CE ONE-MAN-SHOW ÉMOUVANT ET SURTOUT HILARANT PREND AUJOURD’HUI UN TOUT AUTRE SENS !Réservation PMR : 02 43 84 67 00. Jérémy Ferrari Votre billet est ici (R-2021-003472) CHEYENNE PRODUCTIONS, EN ACCORD AVEC DARK SMILE PRODUCTIONS, PRESENTE JEREMY FERRARI

ANESTHESIE GENERALE

L’HUMORISTE EST DE RETOUR SUR SCÈNE POUR PORTER SON REGARD, TOUJOURS AUSSI PROVOCATEUR, SUR NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ… CE ONE-MAN-SHOW ÉMOUVANT ET SURTOUT HILARANT PREND AUJOURD’HUI UN TOUT AUTRE SENS ! Réservation PMR : 02 43 84 67 00 Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Tours Autres Lieu PALAIS DES CONGRES DE TOURS Adresse 26, Bd Heurteloup Ville TOURS Tarif 37.0-41.0 euros

PALAIS DES CONGRES DE TOURS TOURS https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Jérémy Ferrari – Anesthésie Générale PALAIS DES CONGRES DE TOURS 2023-02-10 was last modified: by Jérémy Ferrari – Anesthésie Générale PALAIS DES CONGRES DE TOURS PALAIS DES CONGRES DE TOURS 10 février 2023 00:00 Palais des congrès de Tours Tours

TOURS