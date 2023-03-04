Jérémy Ferrari – Anesthésie Générale FUTUROSCOPE ARENA DE POITIERS CHASSENEUIL DU POITOU
Jérémy Ferrari – Anesthésie Générale FUTUROSCOPE ARENA DE POITIERS, 4 mars 2023 00:00, CHASSENEUIL DU POITOU.
Jérémy Ferrari – Anesthésie Générale Jérémy Ferrari. De 2023-03-04 à 2024-03-10 20:00. Tarif : 37.0 41.0 euros
FUTUROSCOPE ARENA DE POITIERS CHASSENEUIL DU POITOU 86360 . (R-2021-003472) CHEYENNE PRODUCTIONS, EN ACCORD AVEC DARK SMILE PRODUCTIONS, PRESENTE JEREMY FERRARI ANESTHESIE GENERALEL’HUMORISTE EST DE RETOUR SUR SCÈNE POUR PORTER SON REGARD, TOUJOURS AUSSI PROVOCATEUR, SUR NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ… CE ONE-MAN-SHOW ÉMOUVANT ET SURTOUT HILARANT PREND AUJOURD’HUI UN TOUT AUTRE SENS !Réservation PMR : 02 43 84 67 00. Jérémy Ferrari
(R-2021-003472) CHEYENNE PRODUCTIONS, EN ACCORD AVEC DARK SMILE PRODUCTIONS, PRESENTE JEREMY FERRARI
ANESTHESIE GENERALE
L’HUMORISTE EST DE RETOUR SUR SCÈNE POUR PORTER SON REGARD, TOUJOURS AUSSI PROVOCATEUR, SUR NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ… CE ONE-MAN-SHOW ÉMOUVANT ET SURTOUT HILARANT PREND AUJOURD’HUI UN TOUT AUTRE SENS !
Réservation PMR : 02 43 84 67 00