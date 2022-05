JPUKB FRMRS : lebenswelt Marseille 2e Arrondissement, 25 mai 2022, Marseille 2e Arrondissement.

JPUKB FRMRS : lebenswelt Urban Gallery 9 Rue Mazenod Marseille 2e Arrondissement

2022-05-25 – 2022-07-30 Urban Gallery 9 Rue Mazenod

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement

En partenariat avec l’Institut of Human and Design de Tokyo, l’Atelier Vis-à-Vis met en place un nouveau programme d’échange international France-Japon.



En donnant carte blanche à Kei Sugiyama et Driss Aroussi, il propose au public un regard croisé sur deux villes portuaires : Kobe et Marseille. Considérées par ces deux artistes photographes, elles seront exposées à travers leur transversalité dans deux polyptyques, séries de 8 estampes sérigraphiées, un livre d’artiste bilingue et des photographies argentiques.



Expériences d’une contemplation constitutive, le monde ouvrier et l’architecture navale seront fixés durablement révélant de nombreuses questions sociales.

Un regard croisé sur deux villes portuaires : Kobe et Marseille

https://p-a-c.fr/les-membres/atelier-vis-a-vis/lebenswelt-villes-portuaires

En partenariat avec l’Institut of Human and Design de Tokyo, l’Atelier Vis-à-Vis met en place un nouveau programme d’échange international France-Japon.



En donnant carte blanche à Kei Sugiyama et Driss Aroussi, il propose au public un regard croisé sur deux villes portuaires : Kobe et Marseille. Considérées par ces deux artistes photographes, elles seront exposées à travers leur transversalité dans deux polyptyques, séries de 8 estampes sérigraphiées, un livre d’artiste bilingue et des photographies argentiques.



Expériences d’une contemplation constitutive, le monde ouvrier et l’architecture navale seront fixés durablement révélant de nombreuses questions sociales.

Urban Gallery 9 Rue Mazenod Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-29 par