Rencontres, échanges, visites et même remise de diplômes de D2E (Diplôme Universitaire d’Etudiant Entrepreneur) de PEPITE-LR sont au programme d’un mardi 28 Septembre 2021 haut en couleur avec UPVD IN CUBE qui vous propose de découvrir, sur toute une journée, “comment innover avec l’incubateur de l’Université de Perpignan ?” et vous offre un aperçu des innovations des incubés et étudiants-entrepreneurs du territoire, de l’accompagnement entrepreneurial de l’incubateur et de ses partenaires ou encore des formations et activités de recherche qui vous aident à innover ! [https://www.in-cube.upvd.fr/evenements-actualites/161-jpo-2021-innover-upvd-saison-2](https://www.in-cube.upvd.fr/evenements-actualites/161-jpo-2021-innover-upvd-saison-2)

Inscription gratuite

