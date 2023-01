JPO MFR d’Etang-sur-Arroux Étang-sur-Arroux Étang-sur-Arroux Étang-sur-Arroux Catégories d’Évènement: Étang-sur-Arroux

JPO MFR d'Etang-sur-Arroux Étang-sur-Arroux, 4 février 2023

2023-02-04 09:00:00 – 2023-02-04 17:00:00

Maison Familiale Rurale

Étang-sur-Arroux

Rendez-vous individualisés le jour même

Venez découvrir nos formations:

4ème 3ème stages toutes orientations !!!!

CAPa Palefrenier Soigneur

mfr.etang@mfr.asso.fr +33 3 85 82 32 35

