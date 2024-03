JPO – Les métiers du tourisme ! EFHT – Ecole supérieure de Tourisme Paris, samedi 23 mars 2024.

JPO – Les métiers du tourisme ! Semaine des métiers du tourisme Samedi 23 mars, 10h00 EFHT – Ecole supérieure de Tourisme

A travers cette Journée Portes ouvertes, l’Ecole Française d’Hôtellerie et de Tourisme vous ouvre ses portes afin de vous présenter l’ensemble des métrers que propose l’industrie du Tourisme.

Intervenants, étudiants, anciens étudiants et membres de l’administration vous présenteront à travers des ateliers les métiers des secteurs du tourisme :

Transport terrestre et transport par conduite ;

Hébergement ;

Transport aérien ;

Activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservation et activités connexes ;

Activités créatives, artistiques et de spectacles ;

Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles ;

Activités sportives, récréatives et de loisirs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page en cliquant ici.

