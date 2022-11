JPO du Syctom Espace Infos Déchets, 19 novembre 2022, Paris.

Le samedi 26 novembre 2022

de 10h00 à 17h30

Le samedi 19 novembre 2022

de 14h00 à 17h30

. gratuit

Visite libre à l’Espace Infos Déchets, Sur réservation à Isséane

A l’occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets, le Syctom ouvre les portes de l’Espace Infos Déchets, son espace pédagogique à Paris dédié à la réduction des déchets et propose également au public de découvrir le nouveau parcours découverte d’Isséane à Issy-les-Moulineaux.

Du 19 au 27 novembre 2022, la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD) propose de changer ses habitudes en limitant le gaspillage et en favorisant le réemploi. Le Syctom s’associe à l’évènement en proposant au public de découvrir ses parcours pédagogiques à l’Espace Infos Déchets et au centre de valorisation énergétique d’Isséane à Issy-les-Moulineaux. Deux espaces d’accueil du public incontournables pour mieux comprendre le cycle de traitement des déchets et prendre conscience de la nécessité de les réduire.

Samedi 19 novembre : l’Espace Infos Déchets, des parcours pédagogiques et ludiques

Créé par le Syctom et dédié à la sensibilisation et à la prévention des déchets, l’Espace Infos Déchets est un lieu unique en Ile-de-France. Il propose tout au long de l’année des visites pédagogiques destinées aux groupes scolaires pour sensibiliser le jeune public aux enjeux liés aux déchets ainsi qu’aux gestes éco-responsables comme la réduction des déchets ménagers et l’amélioration du tri qui contribuent à préserver l’environnement et les ressources naturelles.

L’Espace Infos Déchets propose :

Une exposition permanente, divisée en 4 zones portant sur différentes thématiques du quotidien, délivre des conseils et astuces : « à la maison », « pendant les temps libres », « en ville » et « à l’école et au travail ».

Un espace vidéo avec la visite virtuelle d’un centre de tri d’emballages et papiers pour leur recyclage

Une exposition temporaire

Infos pratiques :

12 rue du château des rentiers, Paris 13e

Ouverture de 14h à 17h30

Accès libre et gratuit

Samedi 26 novembre : le nouveau parcours découverte à Isséane

Ce nouveau parcours découverte du centre de valorisation énergétique d’Isséane à Issy-les Moulineaux permet au grand public de découvrir toute la technicité du traitement des déchets, à travers des maquettes, des films interactifs, une visite virtuelle et des animations.

Le centre d’incinération d’Isséane réceptionne les ordures ménagères résiduelles de 22 communes du territoire du Syctom et traite 61 tonnes de déchets à l’heure. La chaleur générée par la combustion des déchets permet de produire de la vapeur pour alimenter le réseau de chauffage urbain et de l’électricité, utilisée notamment pour le fonctionnement du centre.

Espace Infos Déchets 12 rue du chateau des rentiers 75014 Paris

