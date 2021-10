Saint-Paul 192 bis rue Marius et Ary Leblond 97460 Saint-Paul La Réunion, Saint-Paul JPO Agence d’Architecture 192 bis rue Marius et Ary Leblond 97460 Saint-Paul Saint-Paul Catégories d’évènement: La Réunion

le vendredi 15 octobre à 09:00

Journée Portes Ouvertes à l’agence: Venez nombreux échanger sur vos projets, vos envies et je vous aiderai à les concrétiser… Nous parlerons d’architecture, de développement durable et d’aménagement Journées nationales de l’architecture 192 bis rue Marius et Ary Leblond 97460 Saint-Paul 192bis rue Marius et Ary Leblond 97460 Saint-Paul Saint-Paul Centre La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T09:00:00 2021-10-15T18:00:00

