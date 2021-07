J’peux pas j’ai oeno – passion vigneron au Domaine la Romance à Bagnols sur Cèze Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Bagnols-sur-CèzeBagnols-sur-Cèze.

J’peux pas j’ai oeno – passion vigneron au Domaine la Romance à Bagnols sur Cèze 2021-07-20 – 2021-07-20 Domaine La Romance Chemin St Roman

Des vins … Il est des noms qui claquent comme la promesse de bons moments… En Provence Occitane, ce sont les papilles en émoi qu’il faut venir pour découvrir les vins des Côtes du Rhône Gardoises. Connus depuis l’Antiquité, déclinés en 7 Appellations d’Origine Protégée, issus de terres burinées par le Mistral et chauffés à blanc par un soleil de plomb, ces vins ont du caractère et une singularité qui leur donne une âme.Et des hommes …En cheminant à travers les vignobles, les vignerons et vigneronnes des Côtes du Rhône Gardoises vous invitent à découvrir ensemble un terroir, l’histoire des domaines et des familles, le travail de la vigne à la bouteille, leur passion …Ces balades privilégiées et intimistes se terminent par un bon moment de partage en toute convivialité autour d’une dégustation commentée et accompagnée d’amuses bouches gourmands.RDV au Domaine la Romance à 17hTarifs : 8€Réservations au 04 66 89 54 61

contact@provenceoccitane.com +33 4 66 89 54 61

