J’peux pas j’ai musée L’Art moderne Musée des Beaux-Arts Dole, mercredi 14 février 2024.

J’peux pas j’ai musée L’Art moderne Musée des Beaux-Arts Dole Jura

Le mercredi après-midi en période scolaire, le musée vous offre un moment en famille pour découvrir son fonctionnement, ses collections et l’histoire de l’art. Une activité adaptée aux petits et aux plus grands enfants, parents et grands-parents ensemble. Un rendez-vous à retrouver une à deux fois par mois avec une visite, un atelier et parfois des œuvres sorties des réserves.

Gratuit, sur réservation au 03 84 79 25 85 ou à accueil-musee@dole.org

Activité en famille, les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’au moins un adulte, de 6 à 12 ans.

Annulation 24 heures avant en cas de nombre de participants insuffisant. .

Musée des Beaux-Arts 85 Rue des Arènes

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté accueil-musee@dole.org

