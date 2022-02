J’peux pas, j’ai JEUX Plélo Plélo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plélo

J’peux pas, j’ai JEUX Plélo, 26 mars 2022, Plélo. J’peux pas, j’ai JEUX Salle des fêtes Rue de la Solidarité Plélo

2022-03-26 14:00:00 – 2022-03-27 02:00:00 Salle des fêtes Rue de la Solidarité

Plélo Côtes d’Armor Festival de jeux tout public. Vous aimez jouer ou vous voulez découvrir les jeux ? Profitez de notre équipe de bénévoles pour vous accompagner et vous expliquer les jeux qui seront présentés sur table. Profitez également de notre banque de jeux de plus de 200 jeux.

Vous aurez cette fois encore, un escape game (sur réservation) animé par l’association « Les Fouines, Association Ludique Grandeur Nature », des tournois, de la réalité virtuelle avec Virtual Room… Restauration sur place. alplelo@orange.fr +33 6 59 72 85 22 Festival de jeux tout public. Vous aimez jouer ou vous voulez découvrir les jeux ? Profitez de notre équipe de bénévoles pour vous accompagner et vous expliquer les jeux qui seront présentés sur table. Profitez également de notre banque de jeux de plus de 200 jeux.

Vous aurez cette fois encore, un escape game (sur réservation) animé par l’association « Les Fouines, Association Ludique Grandeur Nature », des tournois, de la réalité virtuelle avec Virtual Room… Restauration sur place. Salle des fêtes Rue de la Solidarité Plélo

dernière mise à jour : 2022-01-22 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plélo Autres Lieu Plélo Adresse Salle des fêtes Rue de la Solidarité Ville Plélo lieuville Salle des fêtes Rue de la Solidarité Plélo Departement Côtes d'Armor

Plélo Plélo Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plelo/

J’peux pas, j’ai JEUX Plélo 2022-03-26 was last modified: by J’peux pas, j’ai JEUX Plélo Plélo 26 mars 2022 Côtes-d’Armor plélo

Plélo Côtes d'Armor