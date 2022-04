J’PEUX PAS, J’AI CHANTIER Pré-en-Pail-Saint-Samson, 3 août 2022, Pré-en-Pail-Saint-Samson.

J’PEUX PAS, J’AI CHANTIER Pré-en-Pail-Saint-Samson

2022-08-03 – 2022-08-03

Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne Pré-en-Pail-Saint-Samson

Vous voulez découvrir les espèces remarquables d’une tourbière tout en donnant un petit coup de pouce à sa préservation ? N’attendez plus, venez nous aider à arracher semis et plantules menaçant la tourbière du Marais du Fourneau et découvrir les actions du projet LIFE Avaloirs.

Vous voulez découvrir les espèces remarquables d’une tourbière tout en donnant un petit coup de pouce à sa préservation ? N’attendez plus, venez nous aider à arracher semis et plantules menaçant la tourbière du Marais du Fourneau et découvrir les actions du projet LIFE Avaloirs.

+33 6 44 15 00 63

Vous voulez découvrir les espèces remarquables d’une tourbière tout en donnant un petit coup de pouce à sa préservation ? N’attendez plus, venez nous aider à arracher semis et plantules menaçant la tourbière du Marais du Fourneau et découvrir les actions du projet LIFE Avaloirs.

Pré-en-Pail-Saint-Samson

dernière mise à jour : 2022-04-04 par