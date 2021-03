J’PEUX PAS, J’AI CHANTIER #3, 3 août 2021-3 août 2021, Pré-en-Pail-Saint-Samson.

J’PEUX PAS, J’AI CHANTIER #3 2021-08-03 14:00:00 – 2021-08-03 16:30:00

Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140

Vous voulez découvrir les espèces remarquables d’une tourbière tout en donnant un petit coup de pouce à sa préservation ? N’attendez plus, venez nous aider à arracher semis et plantules menaçant la tourbière du Marais du Fourneau et découvrir les actions du projet LIFE Avaloirs.

