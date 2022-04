J’peux pas j’ai brocante Limoise Limoise Catégories d’évènement: Allier

Limoise Allier Limoise Brocante organisée par le comité des fêtes de Limoise. Chalandises, gourmandises et compagnie. Tombola avec de nombreux lots à gagner dont 2 fois deux places pour la compagnie créole le 25 juin au casino de Bourbon l’Archambault. Restauration sur place. Limoise

