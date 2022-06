JP Nataf et les élèves du conservatoire

JP Nataf et les élèves du conservatoire, 17 juin 2022, . JP Nataf et les élèves du conservatoire

2022-06-17 – 2022-06-17 Fortes de leurs expériences respectives dans l’organisation de concerts de Musiques Actuelles et dans la conduite de projets ambitieux en milieu scolaire, la structure arlésienne Village 42 et le conservatoire de musique du Pays d’Arles proposent un spectacle original autour du répertoire de l’artiste pop/rock J.P. Nataf, chanteur, guitariste et compositeur du groupe Les Innocents. Il sera accompagné d’un chœur d’enfants des écoles du Pays d’Arles. Village 42 et le conservatoire de musique du Pays d’Arles proposent un spectacle original avec un chœur d’enfants des écoles du Pays d’Arles autour du répertoire de l’artiste J.P. Nataf. +33 4 90 49 47 15 Fortes de leurs expériences respectives dans l’organisation de concerts de Musiques Actuelles et dans la conduite de projets ambitieux en milieu scolaire, la structure arlésienne Village 42 et le conservatoire de musique du Pays d’Arles proposent un spectacle original autour du répertoire de l’artiste pop/rock J.P. Nataf, chanteur, guitariste et compositeur du groupe Les Innocents. Il sera accompagné d’un chœur d’enfants des écoles du Pays d’Arles. dernière mise à jour : 2022-05-24 par

