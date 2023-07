Visite de la Manufacture Julie Pautrat, atelier de tapissier décorateur JP Manufacture Saint-Germain-en-Laye, 16 septembre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Julie a été styliste et graphiste de mode durant 15 ans. Elle a en effet quitté le monde du prêt-à-porter pour rejoindre les contrées du fait main, du personnalisé et personnalisable, de l’unique, où la qualité prime sur la quantité Ces valeurs de l’artisanat lui ont permis de redonner sens à ses talents professionnels et l’ont conduite à devenir tapissier. À la suite de son CAP tapissier, Julie crée en 2016 J.P Manufacture. Avec son œil aguerri et son goût avéré pour les couleurs, les matières, les textures et les harmonies, elle conseille ses clients, puis donne vie à leurs projets de décoration.

JP Manufacture 11 rue Saint-Christophe 78100 Saint-Germain-En-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « info@jp-manufacture.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

Julie Pautrat