JP Goulag + Avions + Gurl L’international, 25 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 20h à 23h

payant

Influencé par Pixies, Dinosaur Jr. mais aussi Wavves et Cloud Nothings, JP Goulag raconte ses mésaventures au travers de riffs explosifs et de refrains scandés.

L’Inter présente :

▪ JP Goulag (90’s Garage-Punk, Lyon)

‘JP Goulag’ c’est le surnom absurde que tu donnes à ton meilleur pote dans ton répertoire téléphonique mais c’est aussi le nom d’un commando garage, teenagecore, punk lyonnais. Le projet voit le jour fin 2019, puisant principalement ses inspirations dans les 90’s. Influencé par Pixies, Dinosaur Jr. mais aussi les plus récents Wavves et Cloud Nothings, le trio nous raconte ses mésaventures au travers de riffs explosifs et de refrains scandés, de quoi vous donner envie de reprendre le skate.

▪ Avions (90’s Pop-Punk, Howlin’ Banana, Lyon)

▪ Gurl (Garage-Punk, Paris)

Concerts -> Rock

L’international 5 rue Moret Paris 75011

2 : Couronnes (240m) 2 : Ménilmontant (274m)



Contact :L’international 0672232981 direction@linternational.fr https://www.facebook.com/events/827938214537838

Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-09-25T20:00:00+02:00_2021-09-25T23:00:00+02:00