Salle Nougaro, le jeudi 14 octobre

### Blues Sur son premier album Free Me, le natif du Burundi J.P. Bimeni impressionne par une voix qui rappelle les débuts d’Otis Redding et dans laquelle résonne l’âme de l’Afrique. Les chansons d’amour et de perte, d’espoir et de peur de Bimeni, émigré à Londres sous le statut de réfugié au début des années 2000, sont portées par une conviction qui émane des expériences extraordinaires que la vie lui a réservé. Porté par un groove qui rappelle les classiques des années 60 de Staxet de la Motown, l’album a été écrit et composé par le directeur musical Eduardo Martinez et le songwriter Marc Ibarz. _Concert présenté dans le cadre du Festival Jazz sur son 31 en partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne_ __ ### Plus d’infos [Site de la Salle Nougaro ](http://sallenougaro.com/spip.php?article375) ![]() ### Infos pratiques Jeudi 14 octobre à 20h30

De 17 € à 19 €

Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France

2021-10-14T00:00:00 2021-10-14T23:59:00

