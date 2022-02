Jozef Jankovič – L’architecture d’anticipation Frac Centre – Les Turbulences, 4 février 2022, Orléans.

Jozef Jankovič – L’architecture d’anticipation

du vendredi 4 février au samedi 31 décembre à Frac Centre – Les Turbulences

Formé entre 1952 et 1962 au collège des Arts Appliqués et à l’École des Beaux-Arts de Bratislava, Jozef Jankovič est l’un des artistes slovaques les plus influents de sa génération. Si Jankovič se définit avant tout comme sculpteur, il commence à travailler sur ses propres projets d’architecture en 1972, lors du début de la période dite de « normalisation » en Tchécoslovaquie. Entre 1973 et 1984, il élabore plus de cent projets d’architecture visionnaire, utilisant aussi bien le dessin (à l’encre, au feutre ou au crayon), la peinture à la tempera, la lithographie, la sérigraphie, la photolithographie que le photocollage. À partir de 1976, ses projets prennent également la forme de graphiques produits par ordinateur. Les projets de Jozef Jankovič constituent une réponse aux espoirs et peurs de son temps ; ils se réfèrent de manière ironique à la propagande des États socialistes, à la rhétorique de la Guerre Froide, à toute idée de progrès. Les propositions de l’artiste demeurent de l’architecture sur le papier, elles ont été créées sans qu’il n’ait l’objectif de les faire construire. [Plus d’informations](https://www.frac-centre.fr/expositions/dans-les-murs/jozef-jankovic-l-architecture-anticipation/jozef-jankovic-l-architecture-anticipation-1441.html)

Entrée gratuite

L’exposition que consacre le Frac Centre-Val de Loire à cet artiste novateur est une première en France.

Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans Loiret



