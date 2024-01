Jozef, itinéraire d’un immigré polonais. Saint-Quentin, jeudi 8 février 2024.

Début : 2024-02-08 20:30:00

fin : 2024-02-08

L’immigration polonaise des années 30.

Nicolas Totet, journaliste et auteur, nous retrace l’itinéraire de son grand-père, immigré polonais originaire de Taroupol et venu s’installer à La Ferté-Chevresis.

Cet itinéraire nous fera découvrir les facettes de cette immigration des années 30 afin de combler les besoins de main d’œuvre dans l’agriculture et les mines de charbon et de fer du Nord et de l’Est.

51 Rue d’Isle

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France



