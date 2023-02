JOYSAD + LUSKA L’ASTROCLUB, 11 mars 2023, ORLEANS.

JOYSAD + LUSKA L'ASTROCLUB. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:30. Tarif : 9.8 à 9.8 euros.

JOYSAD (FRANCE – RAP) Joysad est l’avatar de Nathan Fernandez. De Périgueux. Repéré via le concours « 1minute2rap » sur Instagram, ce jeune rappeur a fait une entrée fracassante dans le rap français. Joysad sort son premier album Espace Temps en 2021 dans lequel on compte des featurings avec Tsew The Kid, Sofiane et Heuss L’Enfoiré. Cette sortie est accompagnée d’un court métrage sombre et hypnotique intitulé Trou Noir. Avec ce projet, il tourne définitivement la page du rappeur amateur des réseaux pour intégrer la cour des grands. Côté scène, Joysad débute en faisant les premières parties des plus gros rappeurs en France (Lomepal, DTF, Roméo Elvis, Dinos, Josman ou encore Georgio). Mais il devient vite la tête d’affiche de ses propres concerts ! En 2022, il remplit une Boule Noire et est programmé à We love Green ou encore Garorock. LUSKA (ORLÉANS – RAP) Membre du groupe Le Comptoir et Accompagné par le Saloon, Luska se présente comme auteur compositeur interprète et livre son premier EP 4 titres, CHINOOK. « Esprit du vent sauvage » s’inscrit dans la chaleur d’une vague Hip Hop/Neo Soul/R&B portée par une guitare profonde et langoureuse. Des mousses d’accord bleus dessinent le visage d’une forêt magique où le message s’exprime chaudement après la pluie. « Right Mood » et « High Spririt » comme médecine, Chinook est l’énergie d’une prière Reggae Soulfully.

L'ASTROCLUB ORLEANS Boulevard Jean Jaurès

