Joyridin' – Humain autonome
Frac Normandie, Caen

Joyridin’ – Humain autonome

11 février 2023 – 12 mars 2023

L’exposition Joyridin’ met en regard les imaginaires et les réalités de la civilisation du moteur. Objet de fétichisme, l’automobile est ici réinscrite dans les modes de vie, les aménagements territoriaux et les stratégies géopolitiques qu’elle implique – ceux d’un capitalisme fossile qui ne cesse de se survivre à lui-même.

Joyridin’ a été conçue à partir des collections des Frac Normandie, Île-de-France et Pays de la Loire.

+33 2 31 93 09 00 https://fracnormandie.fr/

