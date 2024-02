Joyride 38Riv Jazz Club Paris, mercredi 20 mars 2024.

Le mercredi 20 mars 2024

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 20 mars 2024

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros

Jazz, standards & compositions — « Joyride est un splendide album, une esthétique avec des racines profondes et multiples, un son contemporain de « J.Smith- S.Turrentime » à « L.Goldings-E.Alexander »· » – ACADÉMIE DU JAZZ

Animés par la passion du Groove, du Swing et du Blues, la cohésion de ce trio fait vibrer son répertoire dans une joie communicative et puissante.

Les afficionados reconnaîtront les influences lumineuses et intemporelles de Jimmy Smith Stanley Turrentine, Jack Mc Duff, Jimmy Forrest, Melvin Rhyne, Don Patterson, Sonny Stitt, James Carter, Ben Patterson, Joey Defransesco, Mike Ledonne, Larry Goldings, Eric Alexander…pour ne parler que des organistes et saxophonistes !

David Sauzay : saxophone, flute

Laurent Marode : orgue

Stephane Chandelier : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/98

38riv