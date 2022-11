JOYFULLY GOSPEL Dole, 2 décembre 2022, Dole.

JOYFULLY GOSPEL

2022-12-02 – 2022-12-03

Les artistes du Joyfully Gospel viennent enchanter petits et grands jusque dans vos rues, en partageant généreusement les plus beaux chants de Noël et de Gospel… et même de Walt Disney ou de musique actuelle connus de toutes et de tous !

Équipés de leurs petites Chari’hottes sonorisées, décorées, lumineuses et entièrement autonomes, ils se feront un joie de mettre tout leur talent aux services de vos évènements les plus fous.

Vendredi 2 Décembre de 16h30 à 18h en déambulation

Vendredi 2 Décembre à 19h, place du 8 mai

Samedi 3 Décembre de 15h à 19h en déambulation

