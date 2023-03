Joyeux printemps pour la Forêt : Balade sensitive autour des Arbres et des mots Belin-Béliet Catégories d’Évènement: 33830

Belin-Béliet

Joyeux printemps pour la Forêt : Balade sensitive autour des Arbres et des mots, 19 mars 2023, Belin-Béliet

2023-03-19 10:30:00 – 2023-03-19 14:30:00 Belin-Béliet

33830 EUR 10 Rdv à 10h30 : Balade sensitive autour des Arbres et des mots avec Jennifer

En suivant le sentier, le temps d’une rencontre avec l’Arbre, laissons infuser les mots de « De si vieux enfants » autour de l’œuvre de Franz Dolp

Lecture poético écologique et scientifique, empruntée à Robin Wall Kimmerer, issue de son livre Tresser les Herbes Sacrées

Durée d’environ 1h30

Enfants éveillés à la Terre bienvenus

Rdv à 14h30 : Floraison de contes forestiers par La Verte Gypsie

Linda saura vous régaler et vous faire rêver avec ses merveilles contées dans un cadre privilégié

Des histoires qui nourrissent le lien à la Terre, à infuser et à s’approprier

Durée d’environ 1h

Tout public Association SaVie – Sage Savoir Sauvage et le collectif Les Clés de la Forêt : Terra-cine, Terra-Ciel Association SaVie – Sage Savoir Sauvage

Belin-Béliet

Lieu Belin-Béliet Adresse Centre du Graoux

