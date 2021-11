Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne, Saint-Dizier Joyeux Noël Monsieur Ours Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Joyeux Noël Monsieur Ours Saint-Dizier, 30 novembre 2021, Saint-Dizier. Joyeux Noël Monsieur Ours Médiathèque Romain-Rolland 5 Place du Général de Gaulle Saint-Dizier

– Médiathèque Romain-Rolland 5 Place du Général de Gaulle

Saint-Dizier Haute-Marne Saint-Dizier Spectacle pour les enfants à partir de 2 ans. Au cœur de l’hiver, dans une grotte sombre, vit un ours grognon. Il repousse tous ceux qui l’approchent et ne veut pas entendre parler de Noël ! Dans l’arbre voisin, vivent un écureuil facétieux et un vieux hibou plein de sagesse. A 10h30. Pour les enfants à partir de 2 ans. Surinscription. +33 3 25 56 56 66 Spectacle pour les enfants à partir de 2 ans. Au cœur de l’hiver, dans une grotte sombre, vit un ours grognon. Il repousse tous ceux qui l’approchent et ne veut pas entendre parler de Noël ! Dans l’arbre voisin, vivent un écureuil facétieux et un vieux hibou plein de sagesse. Médiathèque Romain-Rolland 5 Place du Général de Gaulle Saint-Dizier

dernière mise à jour : 2021-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Saint-Dizier Adresse Médiathèque Romain-Rolland 5 Place du Général de Gaulle Ville Saint-Dizier lieuville Médiathèque Romain-Rolland 5 Place du Général de Gaulle Saint-Dizier