Joyeux Marché Préchac, 3 avril 2022, Préchac.

Joyeux Marché Préchac

2022-04-03 – 2022-04-03

Préchac Gironde Préchac

Tous les 1er dimanche de chaque mois d’avril à décembre, l’association “Place Dou Péis” organise le Joyeux Marché sur la place de l’église de Préchac ! Le Joyeux marché, c’est avant tout un marché festif de producteurs et d’artisans de produits domestiques (du quotidien) et utilitaires locaux. L’association qui l’organise recherche et sélectionne les producteurs et artisans par rapport à la qualité du travail qu’ils proposent et leurs regards sur leurs métiers, leurs positionnements, leur transparence et leur engagement.

En résumé : producteurs locaux, artisans, musique, forum, buvette et restauration sur place… de quoi bien nourrir les corps et les esprits !

+33 6 25 03 90 47

Le Joyeux Marché de Préchac

Préchac

