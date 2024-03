Joyeux bazar Cérémonie d’ouverture de l’année Capitale française de la culture 2024 L’Axone Montbéliard, samedi 16 mars 2024.

Dans la lignée des événements cacophoniques du Théâtre de l’Unité et sous la direction inflexible d’Hervée De Lafond, cette cérémonie d’ouverture se veut modeste mais déjantée pour représenter la carte postale du Pays de Montbéliard des élus à vélo, une nacelle de 12 mètres de haut, des slameurs aguerris, des montbéliardes placides, des oies énervées, un Bar Ambulent Lent, un vacarme de cloches et clochettes, des petits footballeurs virtuoses, des femmes puissantes, des vieilles Peugeot, des danseurs déchaînés, des orchestres désaccordés, une patrouille de France terrestre et même une Vouivre géante de 18 mètres de long pour effrayer petits et grands !

Enfin, le ciel s’illuminera dans un doux froufrou et s’éteindra dans la nuit apaisée. On se couvrira, car il fera sans doute assez froid !

Organisé par le Théâtre de l’Unité

Programme

19h à 20h30 Joyeux Bazar

20h30 Zumba avec Magali

20h45 DJ Set avec Clément

Partenaires Ministère de la Culture, Banque des territoires, Capitale française de la culture, Pays de Montbéliard Agglomération EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-16

L’Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

