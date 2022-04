Joyeuses Pâques La Celle-Condé, 16 avril 2022, La Celle-Condé.

Joyeuses Pâques La Celle-Condé

2022-04-16 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-18 17:00:00 17:00:00

La Celle-Condé Cher La Celle-Condé

10 EUR 10 Une animation pour les enfants et les parents avec des mises en scène et des énigmes à résoudre sur le chocolat. Un week-end de Pâques ludique et chocolaté !

Une chasse aux œufs pas comme les autres…

Qui dit pâques, dit chocolat. Le pôle du cheval vous propose cette année de nombreuses énigmes ludiques sur le chocolat, du fruit jusqu’à la tablette. Les œufs en chocolat n’auront plus de secrets pour vous !

contact@polechevaletane.fr +33 2 48 60 28 12 http://www.polechevaletane.fr/

La Celle-Condé

