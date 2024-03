Joyeuses pâques avec Harmonie Pierres ! Harmonie Pierres Cholet, samedi 30 mars 2024.

Joyeuses pâques avec Harmonie Pierres ! Harmonie Pierres Cholet Samedi 30 mars, 16h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-30 16:00

Fin : 2024-03-30 18:00

Participez à la Chasse aux Œufs de Pâques de Harmonie Pierres à Cholet ! Trouvez l’œuf mystère et gagnez un bon d’achat de 30€ chez King Jouet. Samedi 30 mars, 16h00 1

Harmonie Pierres vous invite à participer à leur chasse aux œufs de Pâques, un événement ludique et convivial pour toute la famille !

Les enfants pourront partir à la recherche des œufs de chez Réauté Chocolat Cholet cachés dans leur showroom.

Et devinez quoi? L’enfant chanceux qui découvrira l’œuf mystère remportera un bon d’achat de 30€ chez King Jouet !

Pour les adultes présents, profitez de boissons rafraîchissantes et d’apéritifs tout en partageant un moment agréable avec vos enfants et l’équipe d’Harmonie Pierres.

Ne manquez pas cette occasion de célébrer Pâques avec nous !

Qui est Harmonie Pierres ?

Harmonie Pierres, basé à Cholet dans le Maine-et-Loire, se positionne comme votre partenaire idéal pour sublimer vos façades, pignons, murs de clôtures, ou encore vos espaces intérieurs tels que salon, pièce de vie, cuisine et autres murs intérieurs. Leur spécialité réside dans la sculpture d’enduit imitation pierre, une technique qui allie esthétisme et durabilité.

Harmonie Pierres 99 rue Pierre-Gilles de Gennes Cholet 49300 Maine et loire