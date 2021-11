Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Joyeuses Fêtes chez vos commerçants de Bagnoles de l’Orne ! Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

Joyeuses Fêtes chez vos commerçants de Bagnoles de l’Orne ! Bagnoles de l’Orne Normandie, 4 décembre 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie. Joyeuses Fêtes chez vos commerçants de Bagnoles de l’Orne ! Bagnoles de l’Orne Normandie

2021-12-04 – 2021-12-19

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Bagnoles de l’Orne Normandie Venez participer à notre grand jeu pendant la quinzaine commerciale de Noël organisée par l’Union Commerciale Bagnolaise ! Règlement et bulletin disponibles chez vos commerçants. Venez participer à notre grand jeu pendant la quinzaine commerciale de Noël organisée par l’Union Commerciale Bagnolaise ! Règlement et bulletin disponibles chez vos commerçants. +33 2 33 37 85 66 Venez participer à notre grand jeu pendant la quinzaine commerciale de Noël organisée par l’Union Commerciale Bagnolaise ! Règlement et bulletin disponibles chez vos commerçants. Bagnoles de l’Orne Normandie

dernière mise à jour : 2021-11-12 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l’Orne

Détails Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Autres Lieu Bagnoles de l'Orne Normandie Adresse Ville Bagnoles de l'Orne Normandie lieuville Bagnoles de l'Orne Normandie