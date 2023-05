Visite guidée « Instantanée » à Castanea Espace Castanea, 9 mai 2023, .

Visite guidée. Tout connaître de la châtaigne, de sa culture, de son histoire et de sa transformation…Un parcours autour du fruit emblématique de l’Ardèche et de sa gastronomie !Inscription obligatoire – Nombre de places limité.

2023-05-09 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-27 16:00:00. EUR.

Espace Castanea parvis de l’église

Joyeuse 07260 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Guided tour. Learn all about the chestnut, its culture, its history and its transformation… A tour around the emblematic fruit of the Ardèche and its gastronomy! Registration required – Limited number of places

Visita guiada. Aprenda todo sobre la castaña, su cultivo, su historia y su transformación… ¡Un recorrido por el fruto emblemático de la Ardèche y su gastronomía!

Ein Besuch mit Führung. Alles über die Kastanie, ihren Anbau, ihre Geschichte und ihre Verarbeitung erfahren…Ein Rundgang rund um die symbolträchtige Frucht der Ardèche und ihrer Gastronomie!Anmeldung erforderlich – Begrenzte Anzahl an Plätzen

