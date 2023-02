JOYCE JONATHAN CENTRE CULTUREL GUY GAMBU, 31 mars 2023, ST MARCEL.

JOYCE JONATHAN CENTRE CULTUREL GUY GAMBU. Un spectacle à la date du 2023-03-31 à 20:30 (2023-03-31 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

CENTRE CULTUREL GUY GAMBU (L-1-1117563/2-1117566/3-1117565) Présente : ce spectcale. Musicienne accomplie (elle apprend le piano à l’âge de 5 ans, puis la guitare à l’adolescence), passionnée et cachottière depuis toujours, elle s’inscrit à 12 ans à descours de chant sans en informer ses parents. Quelques années après, c’est avec plus d’une centaine de chansons écrites et composées qu’elle se lance dans l’aventure My Major Company en 2008, à 18 ans. Rapidement, ses titres sont plébiscités par les internautes.Le disque Sur mes gardes, porté par les singles Je ne sais pas et Pas besoin de toi et arrangé par Louis Bertignac est certifié disque de platine quelques mois après sa sortie.Dans la foulée, elle remporte le NRJ Music Awards de la révélation francophone de l’année, à seulement 21 ans. Depuis, Joyce Jonathan a sorti trois autres albums ! Son 5e album : Les p’tites jolies choses est constitué d’une face A, 12 titres pop-folk, et une face B dévoilant 6 titres dans un univers plus jazz, réalisés, co-écrits et co-composés avec Ibrahim Maalouf.Numéro accès PMR : 02 32 64 34 64

CENTRE CULTUREL GUY GAMBU ST MARCEL 1 rue Jules Ferry Eure

Numéro accès PMR : 02 32 64 34 64

