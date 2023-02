JOYAUX – TOURNEE CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM, 10 juin 2023 00:00, NANTES.

JOYAUX – TOURNEE . Un spectacle à la date du 2023-06-10 au 2023-07-02 20:30. Tarif : 42.0 68.0 euros.

CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM NANTES Loire-Atlantique . FRANCECONCERT (2LR22-6222 /3LR22-6223) présente ce spectacle. Les chefs-d’œuvre classiques par les plus grands solistes et Étoiles de ballet Au répertoire : la poésie du Lac des Cygnes, la magie de Casse-Noisette, la féérie de La Belle au bois dormant, la fougue de Don Quichotte, et bien d’autres… L’occasion unique pour les passionnés de redécouvrir ces merveilleux ballets, et au grand public de découvrir les incontournables de la danse ! Les danseurs, solistes et Étoiles émerveilleront petits et grands dans une mise en scène époustouflante. Répertoire riche, décors éclatants et costumes étincelants de couleurs… JOYAUX, un condensé d’émotions à voir absolument ! Réservations personnes à mobilité réduite : 01 55 12 00 00.

