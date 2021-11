Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Joyaux de la musique française – Clarinette et piano Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Joyaux de la musique française – Clarinette et piano Saint-Malo, 12 décembre 2021, Saint-Malo. Joyaux de la musique française – Clarinette et piano Auditorium du Conservatoire 14 Rue des Chênes Saint-Malo

2021-12-12 16:30:00 – 2021-12-12 Auditorium du Conservatoire 14 Rue des Chênes

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Venez découvrir des petits joyaux musicaux de compositeurs français de la fin du XIXe et du début du

XXe siècle. C’est ce à quoi vous invite Gilles Gastou, clarinettiste, et Kévin Morens, pianiste.

À la fois élégantes, espiègles, romantiques et brillantes, ces œuvres musicales rarement jouées en concert sauront vous ravir. Pierné, Chausson, Debussy, Rabaud, Honegger, Tailleferre, Widor Gilles Gastou, clarinette, et Kévin Morens, piano. Venez découvrir des petits joyaux musicaux de compositeurs français de la fin du XIXe et du début du

