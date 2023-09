Joy Enjoy Joy de Ann Van den Broek Théâtre de la Cité internationale Paris, 23 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 23 novembre 2023 au samedi 25 novembre 2023 :

jeudi

de 20h30 à 21h45

vendredi

de 20h30 à 21h45

samedi

de 20h30 à 21h45

.Tout public. payant

Venez célébrer la joie en dansant avec Ann van den Broek !

Après avoir longtemps privilégié des teintes plus sombres, la chorégraphe belge Ann Van den Broek s’attache, dans ce nouveau spectacle, à la joie. Comment trouver, face aux mille menaces qui nous entourent et aux mille peines qui nous assaillent, la joie et la jubilation ? Comment conserver l’étincelle qui fait vivre et donne du goût aux choses ? Comment renouer, après l’épreuve, avec le plaisir qui ravit, l’envie qui relance ? Comment briller, brûler, rayonner, et transmettre la flamme ? Baignés de texte et de vidéo, les danseurs maintiennent une joyeuse pulsation, diffusent un courant d’énergie sans fin. Joie donnée comme une grâce, joie conquise de vive force sur la mélancolie : du plus léger au plus profond, cinquante nuances de joie s’opposent à la noirceur.

Théâtre de la Cité internationale 21 A Bd Jourdan 75014 Paris

©Rio-Staelens