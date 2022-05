Joy Crookes – Kimberose

Joy Crookes – Kimberose, 13 juin 2022, . Joy Crookes – Kimberose

2022-06-13 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-13 EUR 36 36 Nos deux têtes d’affiche du soir dont la grâce, le groove et le souffle de feu en font deux des plus dignes descendantes de Billie Holiday et Ella Fitzgerald, leurs glorieuses aînées. dernière mise à jour : 2022-03-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville